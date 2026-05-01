Спектакль Попрыгунья

Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Иван Пачин
Продолжительность 1 час 20 минут
16+

О спектакле

На сцене Ростовского молодежного театра: «Попрыгунья» А. П. Чехова

«Попрыгунья» – это яркое произведение, в котором через призму отношений супругов раскрываются глубокие человеческие чувства и непростые жизненные ситуации. Ольга Ивановна видит мир как бесконечный праздник, полный красоты и искусства. В то время как её муж, Осип Степанович Дымов, сосредоточен на семье, домашнем уюте и помощи нуждающимся.

В центре сюжета – конфликт между двумя взглядами на жизнь, что создает напряжение в их отношениях. Шаткость семейного быта становится очевидной, и каждый шаг может привести к разрушению внешнего благополучия. Чехов мастерски подчеркивает, как противоречия нарастают, пока судьба не ставит свою финальную черту под каждым из поступков пары.

Этот спектакль погружает зрителей в эмоциональный мир, полный искренности и тонкости, что делает его актуальным и вдохновляющим. На сцене Ростовского молодежного театра зрители могут стать свидетелями многогранного поиска любви и настоящего счастья, а также осознать, как подмена истинности приводит к разрушению отношений.

Не упустите возможность увидеть эту чеховскую классику в современном исполнении.

Май
31 мая воскресенье
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 600 ₽

