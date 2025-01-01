Спектакль #Женитьба_net

Современное прочтение Гоголя в Молодежном театре на Фонтанке

Классическая комедия Николая Гоголя «Женитьба», созданная более 180 лет назад, продолжает актуально звучать и сегодня. В центре сюжета — нерешительные жених Подколесин и невеста Агафья Тихоновна, а также череда ярких и запоминающихся персонажей: сваха, Кочкарев, Яичница, Анучкин, Жевакин и другие.

Современное прочтение

Режиссер Александр Кладько переносит героев и проблемы «Женитьбы» в XXI век, показывая, что инфантильность и страх перед жизнью не только не исчезли, но и усилились. В эпоху цифровых технологий и виртуальных миров прогресс, дающий огромные возможности, одновременно отдаляет нас друг от друга, разрушая живое человеческое общение. Сегодняшнее общество потребления утрачивает способность к любви и взаимопониманию, прячась за экранами и теряя контакт с реальной жизнью.

Сценография и идеи

Сценография спектакля, выполненная с использованием компьютерных технологий, усиливает контраст между реальным и виртуальным мирами. Настоящая реальность сложна, полна трудностей и нередко агрессивна. Виртуальный мир, напротив, яркий и заманчивый, в нем все проблемы можно решить одним нажатием кнопки, включая проблему одиночества.

Вопросы для размышления

Но что случится, если реальная жизнь исчезнет, уступив место цифровым иллюзиям? Останемся ли мы людьми, сохраним ли свою человечность? Эти вопросы ставят перед зрителями создатели спектакля, приглашая задуматься о том, что мы теряем, заменяя живое общение на виртуальное.