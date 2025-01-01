Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рассказы Горького
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рассказы Горького

Спектакль Рассказы Горького

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая программа при участии Народного артиста России Евгения Миронова и Московского камерного хора им. Минина под руководством Тимофея Гольберга

Новая программа «Рассказы Горького» представит уникальное сочетание литературы и музыки. В проекте участвует Народный артист России Евгений Миронов и Московский камерный хор им. Минина под руководством Тимофея Гольберга.

Программа вечера

Проза Максима Горького открывает читателю свои бесконечные грани. Для Горького, как и для Миронова, важен человек с его внутренними переживаниями, стремлением к свободе и любовью. В программе вечера артист прочитает два известных рассказа: «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Эти произведения погружают зрителя в мир сложных человеческих эмоций и глубоких размышлений.

Музыкальное сопровождение

Московский камерный хор исполнит специальную музыкальную партитуру, в которой соединяются песни народов мира с произведениями двух выдающихся русских композиторов — Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. Это музыкальное сопровождение добавит дополнительное измерение к литературным текстам и создаст уникальную атмосферу.

О исполнителях

Евгений Миронов — один из самых востребованных и талантливых артистов России, известный своей способностью глубоко передавать эмоциональное состояние персонажей. Московский Государственный академический камерный хор, в свою очередь, зарекомендовал себя как один из лучших хоров страны, исполняющий широкий репертуар от классики до современных произведений.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, погружающего в мир Горького и музыкального искусства!

В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Евгений Миронов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Рассказы Горького Рассказы Горького

В ближайшие дни

Первое свидание
16+
Мюзикл
Первое свидание
13 сентября в 20:00 МДМ
от 1700 ₽
Судный день
16+
Иммерсивный
Судный день
10 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 5000 ₽
Почему я?
18+
Моноспектакль
Почему я?
22 августа в 19:00 ДК им. Зуева
от 4800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше