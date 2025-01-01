Спектакль Рассказы Горького

Новая программа при участии Народного артиста России Евгения Миронова и Московского камерного хора им. Минина под руководством Тимофея Гольберга

Новая программа «Рассказы Горького» представит уникальное сочетание литературы и музыки. В проекте участвует Народный артист России Евгений Миронов и Московский камерный хор им. Минина под руководством Тимофея Гольберга.

Программа вечера

Проза Максима Горького открывает читателю свои бесконечные грани. Для Горького, как и для Миронова, важен человек с его внутренними переживаниями, стремлением к свободе и любовью. В программе вечера артист прочитает два известных рассказа: «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Эти произведения погружают зрителя в мир сложных человеческих эмоций и глубоких размышлений.

Музыкальное сопровождение

Московский камерный хор исполнит специальную музыкальную партитуру, в которой соединяются песни народов мира с произведениями двух выдающихся русских композиторов — Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова. Это музыкальное сопровождение добавит дополнительное измерение к литературным текстам и создаст уникальную атмосферу.

О исполнителях

Евгений Миронов — один из самых востребованных и талантливых артистов России, известный своей способностью глубоко передавать эмоциональное состояние персонажей. Московский Государственный академический камерный хор, в свою очередь, зарекомендовал себя как один из лучших хоров страны, исполняющий широкий репертуар от классики до современных произведений.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, погружающего в мир Горького и музыкального искусства!