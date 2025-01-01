Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесы
Киноафиша Бесы

Спектакль Бесы

16+
Продолжительность 4 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Достоевского о вечных поисках смысла и борьбе со злом 

Театр им. Ленсовета представляет постановку по великому роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Это произведение не утратило своей актуальности и сегодня, обращаясь к вопросам человеческой души, выбора и борьбы с внутренними демонами. Режиссёр Алексей Слюсарчук вместе с труппой театра стремится создать глубокую картину, отражающую не только страсти героев романа, но и острые проблемы современности.

Бесы внутри нас

В центре сюжета — вечная борьба света и тьмы, добра и зла, Бога и беса. Режиссер Слюсарчук размышляет о том, как незаметно человека могут захватить темные чувства — потеря смысла, страха перед жизнью, отчаяния. Он задаётся вопросом: как найти силы для сопротивления этим разрушительным силам или примириться с неизбежным? Важно ли доверять своим чувствам или полагаться на поддержку ближнего?

Смогут ли герои найти путь к свету?

Каждый герой сталкивается с выбором — поддаться страхам или бороться, примириться с обстоятельствами или искать выход. Постановка предлагает зрителю вместе с героями Достоевского задаться философскими вопросами: как сохранить своё достоинство, как не потерять себя в мире, полном хаоса и неопределенности, как не жить в страхе?

Мир Достоевского сквозь призму современности

Создатели спектакля намерены рассуждать не только о времени Достоевского, но и о нашем настоящем, о том, как бесы, описанные великим писателем, живут и внутри нас, продолжая испытывать нашу волю и наши убеждения. Постановка «Бесы» — это не только попытка экранизировать выдающийся роман, но и призыв задуматься о сути человеческого бытия и тех вызовах, с которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни.

Приглашаем к размышлению над вечными вопросами

Спектакль «Бесы» в Театре им. Ленсовета обещает быть захватывающим и глубоким размышлением о страстях человеческих, вызовах времени и внутренней борьбе.

Режиссер
Алексей Слюсарчук
В ролях
Никита Волков
Ольга Муравицкая
Александр Новиков
Иван Батарев
Александр Крымов
Подборки
Тварь я дрожащая? Спектакли по Достоевскому в Петербурге Тварь я дрожащая? Спектакли по Достоевскому в Петербурге

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 10 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Бесы Бесы Бесы Бесы

В ближайшие дни

Сужено-ряжено
16+
Драма
Сужено-ряжено
7 сентября в 18:00 Ерундопель-театр
от 1000 ₽
6+
Экспериментальный
Гулливер. Ошибка 401
13 сентября в 18:00 Конно-драматический театр «Велесо»
от 1500 ₽
Айболит
0+
Детский Интерактивный
Айболит
21 сентября в 16:30 Малышок
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше