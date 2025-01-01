«Летучий корабль» – сказка о мечте и чуде под музыку Максима Дунаевского.

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Летучий корабль», который перенесет зрителей в мир фантазий и волшебства. История начинается с того, как Царь отправляется на ярмарку, где его глаза разбегаются от изобилия. Однако, казна пуста, и ему нужно решить финансовую проблему. В качестве решения он решает отдать свою дочь Забаву замуж за богатого воеводу Полкана.

Но Забава имеет свои планы. Она объявляет, что выйдет замуж только по любви и ставит сложное условие: только тот, кто построит летучий корабль, сможет стать её супругом. Эта сказка о мечте и настоящем чуде вдохновит зрителей поверить в свои желания и бороться за них, несмотря на все преграды.

Герои и приключения

Любимые персонажи Иван и Забава отправляются в захватывающее путешествие на крыльях мечты, преодолевая все трудности на своем пути. «Летучий корабль» подарит вам вихрь приключений, загадок и много знакомых с детства песен.

Музыка и атмосфера

В спектакле звучит чудесная музыка композитора Максима Дунаевского, а также шлягеры на стихи известного поэта Юрия Энтина. Это создаёт незабываемую атмосферу, которая порадует как детей, так и взрослых.

Подготовьтесь к полету

Чтобы корабль взлетел, нужно произнести заветные слова: «Земля, прощай! В добрый путь!» Приходите и отправляйтесь в добрый путь к СКАЗКЕ!