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Каштанка.собака.ру
Билеты от 500₽
Киноафиша Каштанка.собака.ру

Спектакль Каштанка.собака.ру

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическое представление

Игра как путь к воспитанию
Театр – это уникальная форма игры, которая с детства дает человеку жизненный опыт. В театральной игре дети не только получают удовольствие, но и растут духовно, воспринимая уроки жизни через искусство.

Что важно для современных детей?
Сегодня, как и всегда, детям, говорящим на русском языке, необходима великая русская литература. Через нее они постигают нравственность и гуманизм. Чеховская «Каштанка» – это произведение, которое затрагивает важные темы и вызывает глубокие переживания, оставаясь актуальным и понятным для детей всех поколений.

Музыкально-поэтическое воплощение
В театре «У Никитских ворот» «Каштанка» превращается в музыкально-поэтическое представление. Оригинальный текст Чехова органично дополняет удивительная музыка Максима Дунаевского. Этот синтез помогает глубже раскрыть трагикомичную судьбу бездомной собаки, чья история проникает в сердца зрителей.
История Каштанки, которая после успеха на арене цирка возвращается домой, полна тонкого юмора и глубокой человечности. Чехов, как всегда, избегает назидательности, оставляя зрителям право на собственные выводы.

Уроки любви и сопереживания
Этот спектакль помогает и детям, и взрослым учиться чувствовать, сопереживать и любить ближнего. Именно это делает «Каштанку» важной и трогательной постановкой, которая оставляет след в душах всех, кто её посмотрит.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Марк Кондратьев
Станислав Федорчук
Анастасия Добрынина
Алиса Тарасенко
Владимир Давиденко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
12:00 от 500 ₽

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