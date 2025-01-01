Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
АРТ
Билеты от 1500₽
Киноафиша АРТ

Спектакль АРТ

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новая постановка «АРТ» от Аллы Духовой

Новая программа Аллы Духовой «АРТ» — это настоящая феерия зрелищности и эмоций, которую представляет балет TODES. Уникальная концепция спектакля объединяет энергию движения, дерзость форм и свежесть восприятия.

Энергия выступления

Сила, рвущаяся со сцены, захватывает зал с первых секунд. На сцене разворачивается вихрь страсти, свободы и красоты. Каждое движение исполнителей — как вспышка, а каждая композиция — как пульс времени, заставляющий зрителей затаить дыхание.

Искусство в движении

Зрителей ждут выразительные костюмы и смелые образы. Артисты не просто танцуют — они живут на сцене, передавая свою внутреннюю силу через каждое движение. «АРТ» — это не только спектакль, но и настоящая встреча с живой энергией современного танца.

Праздник молодости и свободы

Эта программа — праздник молодости, свободы и внутренней силы, который необходимо увидеть и прочувствовать. На сцене — молодой состав балета Аллы Духовой TODES, готовый поразить зрителей своим талантом и мастерством.

Купить билет на спектакль АРТ

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 2000 ₽
25 декабря четверг
20:00
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
23 февраля в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Идеальный маневр
18+
Идеальный маневр
29 декабря в 19:00 Театральный особняк
от 1400 ₽
Горе от ума
12+
Драма Детский
Горе от ума
15 марта в 17:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше