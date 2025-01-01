Спектакль Жена мужа в Париж провожала

Камерный спектакль по рассказу Василия Шукшина

Постановка по рассказу Василия Шукшина будет интересна и подросткам, и взрослым. Это потрясающая душевная история о крушении любви, исполненная беззащитными куклами и столь же уязвимыми в своей трогательности героями. Она заставляет задуматься о том, почему люди на протяжении веков играли с куклами, наделяя их человеческими характерами и чувствами. Возможно, куклы помогают нам осмыслить что-то глубоко сокровенное в себе?

Куклы и артисты в едином творческом процессе

В камерном спектакле куклы и артисты работают плечом к плечу, чтобы показать грустную историю большой любви, обернувшейся огромным горем. Как поступить, когда любовная лодка, как в известной поговорке, разбивается о быт? Как два человека, недавно влюблённые, вдруг становятся совершенно чужими? И почему, осознав это, они не отпускают друг друга, а продолжают мучиться?

Режиссер о спектакле

Борис Константинов говорит: «Сочиняя спектакль, хочется понять, можно ли раскрыть авторский замысел, не прибегая к прямой иллюстрации текста. Нужно защитить Кольку, придать вес рассказу-судьбе маленького человека в этом камерном визуальном повествовании...»