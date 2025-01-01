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Жена мужа в Париж провожала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жена мужа в Париж провожала

Спектакль Жена мужа в Париж провожала

Постановка
Театр кукол им. Образцова 16+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Камерный спектакль по рассказу Василия Шукшина

Постановка по рассказу Василия Шукшина будет интересна и подросткам, и взрослым. Это потрясающая душевная история о крушении любви, исполненная беззащитными куклами и столь же уязвимыми в своей трогательности героями. Она заставляет задуматься о том, почему люди на протяжении веков играли с куклами, наделяя их человеческими характерами и чувствами. Возможно, куклы помогают нам осмыслить что-то глубоко сокровенное в себе?

Куклы и артисты в едином творческом процессе

В камерном спектакле куклы и артисты работают плечом к плечу, чтобы показать грустную историю большой любви, обернувшейся огромным горем. Как поступить, когда любовная лодка, как в известной поговорке, разбивается о быт? Как два человека, недавно влюблённые, вдруг становятся совершенно чужими? И почему, осознав это, они не отпускают друг друга, а продолжают мучиться?

Режиссер о спектакле

Борис Константинов говорит: «Сочиняя спектакль, хочется понять, можно ли раскрыть авторский замысел, не прибегая к прямой иллюстрации текста. Нужно защитить Кольку, придать вес рассказу-судьбе маленького человека в этом камерном визуальном повествовании...»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
18:00 от 1000 ₽

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