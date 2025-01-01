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Каштанка
Билеты от 3000₽
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Чеховская классика в новом прочтении

Самый известный чеховский сюжет о рыжей собаке с лисьей мордой не нуждается в пересказе. Однако рассказать его заново, в духе театральной традиции, — это уже задача для настоящих мастеров. В спектакле, который мы предлагаем вашему вниманию, зрители станут свидетелями удивительного взаимодействия между ковриком, артистом и залом.

Театр без спецэффектов

Здесь нет ярких спецэффектов и сценических аттракционов. Всё, что вам нужно, — это открыть воображение. Хор актерских голосов создает атмосферу, где опилки легко превращаются в снегопад, а домотканый коврик становится цирковым манежем. Это театральное волшебство, которое наполняет сердце зрителя.

Глубокие вопросы

Главный герой, растерянное перед жизнью существо по имени Каштанка, сталкивается с вопросами, которые волнуют не только детей, но и взрослых: быть или не быть в «простецкой столярке» или же у Незнакомца в «ученом сообществе»? Эти глубокие размышления делают спектакль актуальным для всей семьи.

Инсценировка и Чехов

В инсценировке используются фразы из других произведений А.П. Чехова, что добавляет дополнительный смысл и глубину. Зрители смогут не только насладиться игрой актеров, но и погрузиться в богатый мир чеховской литературы.

Приходите на спектакль «Каштанка» и откройте для себя новый взгляд на классическую историю, полную вопросов о жизни, любви и понимании своего места в мире.

Режиссер
Владимир Богатырев
В ролях
Алексей Мишаков
Иван Забелин
Иван Забелин
Евгения Белобородова
Сергей Печенкин
Виталий Тимашков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
16:00 от 3500 ₽
30 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
16:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

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