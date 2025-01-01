Саша Малой, Дима Гаврилов

Совместный концерт

Два мастера стендапа Саша Малой и Дима Гаврилов объединяются, чтобы подарить вам вечер яркого юмора и отличного настроения.

Саша Малой — один из самых колоритных комиков российского стендапа. Его стиль — это умелое сочетание наблюдений, самоиронии и провокационных тем, которые всегда находят отклик у зрителей. Участник различных стендап-проектов и любимец публики.

Дима Гаврилов — комик, покоряющий аудиторию своей харизмой и остроумными шутками. Его монологи — это микс жизненных наблюдений, абсурда и неожиданных выводов. Выступления Димы всегда наполнены яркой энергией и легкостью.

Не пропустите этот уникальный вечер, где два талантливых комика подарят вам море смеха и отличных эмоций!