Саша Малой, Дима Гаврилов
Билеты от 2000₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Совместный концерт

Два мастера стендапа Саша Малой и Дима Гаврилов объединяются, чтобы подарить вам вечер яркого юмора и отличного настроения.

Саша Малой — один из самых колоритных комиков российского стендапа. Его стиль — это умелое сочетание наблюдений, самоиронии и провокационных тем, которые всегда находят отклик у зрителей. Участник различных стендап-проектов и любимец публики.

Дима Гаврилов — комик, покоряющий аудиторию своей харизмой и остроумными шутками. Его монологи — это микс жизненных наблюдений, абсурда и неожиданных выводов. Выступления Димы всегда наполнены яркой энергией и легкостью.

Не пропустите этот уникальный вечер, где два талантливых комика подарят вам море смеха и отличных эмоций!

Октябрь
11 октября суббота
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

