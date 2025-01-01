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Билеты от 3500₽
Киноафиша Марина

Спектакль Марина

Постановка
РАМТ 16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

«Марина» - спектакль о судьбе великой поэтессы на сцене РАМТа

На сцене РАМТа состоится премьера спектакля «Марина», основанного на жизни и творчестве Марии Ивановны Цветаевой. Это история о непростой судьбе поэтессы, которая пережила революцию, эмиграцию и возвращение на родину в условиях войны.

Трагедия и противостояние

Спектакль, созданный Нонной Голиковой в сценической редакции театра, представляет собой трагедию. В ней отражены не только личные испытания Цветаевой, но и ее борьба за сохранение творческих и человеческих принципов. Трагедия - это всегда противостояние героя миру, и Цветаева не исключение.

Прикосновение к биографии

Владимир Богатырев, один из создателей спектакля, подчеркивает: «Мы не можем сыграть буквально тех людей, о жизни которых читаем в энциклопедиях. Обязательно что-то будет не так, не похоже, не соответствовать. Поэтому мы называем наше действо прикосновением к биографии». Это прикосновение позволяет глубже понять судьбу Поэта и ее верность себе, своим идеалам и творчеству, несмотря на страшные препятствия.

Тема понимания и индивидуальности

Спектакль затрагивает важные темы: необходимость понимания человеком человека и роль творческой индивидуальности, которая способна менять мир. Это послание актуально и сегодня, когда мир нуждается в вдохновении и понимании.

Не упустите возможность увидеть «Марину» на сцене РАМТа. Это спектакль, который заставляет задуматься о жизни и творчестве, о борьбе и верности своим идеалам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3500 ₽
30 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3500 ₽
2 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3500 ₽

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