Знакомство с оркестром
Билеты от 4000₽
Киноафиша Знакомство с оркестром

Спектакль Знакомство с оркестром

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Спектакль для всей семьи в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Знакомство с оркестром» — любимый спектакль для всей семьи, проходящий на Малой сцене МАМТ. Здесь дистанция между зрителем и артистами сводится к минимуму, что создает уникальную атмосферу общения и вовлеченности.

Музыкальные шедевры для юных зрителей

Спектакль включает в себя две выдающиеся музыкальные композиции: симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея Прокофьева и сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. Зрителей сопровождает оркестр Рассказчик, который помогает лучше понять музыкальное произведение.

Сказка о Петре и Волке

«Петю и волка» сочинил в 1936 году великий русский композитор Сергей Прокофьев. В этом произведении каждый персонаж представлен своим музыкальным инструментом и мотивом. Распутывать загадки сюжета зрителям помогает рассказчик — слова для него написал сам композитор.

Карнавальные приключения животных

Сюита «Карнавал животных», созданная в 1886 году Камилем Сен-Сансом, позволяет зрителям встретиться с разнообразием животных, каждая из которых представлена своим музыкальным образом. В карнавале участвуют как большие, так и маленькие звери — быстрые и медленные, дикие и домашние. Помогут представить их музыкальные инструменты: скрипки, альты, виолончели, контрабасы, флейта, кларнет, ксилофон, колокольчики и два солирующих фортепиано.

Образовательная программа для всей семьи

Спектакль «Знакомство с оркестром» рассчитан на зрителей старше 6 лет. Он станет прекрасной возможностью для знакомства с миром музыки в увлекательной и доступной форме.

Январь
3 января суббота
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4000 ₽
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 4000 ₽

Фотографии

