Спектакль Айседора Дункан

Айседора Дункан
О спектакле

Балет «Айседора Дункан» — яркое представление от Государственного балета Кубани

Государственный балет Кубани приглашает всех ценителей искусства на уникальную постановку «Айседора Дункан». Это захватывающее представление основано на жизни и творчестве великой балерины, чье имя стало символом свободы и самовыражения в танце.

Балет обещает удивить зрителей великолепной хореографией и мощной эмоциональной атмосферой. Вдохновленная новаторским подходом Дункан, эта постановка сочетает классические элементы с современными тенденциями, что делает её обязательной к просмотру для всех поклонников балета.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое уверенно увлечет как ветеранов театра, так и новичков в мире балета.

Погрузитесь в искусство балета и откройте для себя новые грани таланта Айседоры Дункан!

Март
13 марта пятница
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽

