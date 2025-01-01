Спектакль Джаз для настоящих леди

мюзикл Джаз для настоящих леди в Краснодарский музыкальный театр «Премьера»



Чтобы избежать гибели от рук гангстеров (банды чикагских мафиози во главе с Коломбо) бедные джазовые музыканты Джо и Джерри, ставшие случайными свидетелями их промысла, устраиваются в гастролирующий женский джазовый оркестр. Парни вынуждены переодеться в женскую одежду и сменить имена — теперь они Джозефина и Дафна. На гастролях в курортном городке с оркестром выступает солистка по прозвищу Душечка. Джо влюбляется в девушку и, появляясь перед ней то в образе молодого миллионера Джуниора, то в качестве «подружки» Джозефины, пытается склонить её к взаимности. В это же время в Дафну влюбляется отдыхающий на курорте пожилой миллионер Озгуд Филдинг. Решая свои любовные проблемы, герои не замечают, как оказываются совсем рядом со своим врагом Коломбо. Лишь чудом Джо и Джерри удаётся ускользнуть от бандитов и спастись от смерти. В финале маскарад раскрывается, Душечка признается, что любит Джо, хоть он далеко и не миллионер, а Джерри рассказывает своему миллионеру, что не может стать его женой, ведь он не Дафна вовсе, а мужчина! Спектакль венчается фразой неунывающего Филдинга: «У каждого свои недостатки!».