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Джаз для настоящих леди
Киноафиша Джаз для настоящих леди

Спектакль Джаз для настоящих леди

16+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

мюзикл Джаз для настоящих леди в Краснодарский музыкальный театр «Премьера»

Чтобы избежать гибели от рук гангстеров (банды чикагских мафиози во главе с Коломбо) бедные джазовые музыканты Джо и Джерри, ставшие случайными свидетелями их промысла, устраиваются в гастролирующий женский джазовый оркестр. Парни вынуждены переодеться в женскую одежду и сменить имена — теперь они Джозефина и Дафна. На гастролях в курортном городке с оркестром выступает солистка по прозвищу Душечка. Джо влюбляется в девушку и, появляясь перед ней то в образе молодого миллионера Джуниора, то в качестве «подружки» Джозефины, пытается склонить её к взаимности. В это же время в Дафну влюбляется отдыхающий на курорте пожилой миллионер Озгуд Филдинг. Решая свои любовные проблемы, герои не замечают, как оказываются совсем рядом со своим врагом Коломбо. Лишь чудом Джо и Джерри удаётся ускользнуть от бандитов и спастись от смерти. В финале маскарад раскрывается, Душечка признается, что любит Джо, хоть он далеко и не миллионер, а Джерри рассказывает своему миллионеру, что не может стать его женой, ведь он не Дафна вовсе, а мужчина! Спектакль венчается фразой неунывающего Филдинга: «У каждого свои недостатки!».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
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Фотографии

Джаз для настоящих леди Джаз для настоящих леди Джаз для настоящих леди Джаз для настоящих леди Джаз для настоящих леди

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