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Капитанская дочка
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Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Театр на Басманной 12+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» и рок-опера «Капитанская дочка»

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль к просмотру школьникам. Мы представляем знакомую всем повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка» в необычном жанре рок-оперы.

Темы выбора и бунта

История о том, как сложно сделать выбор между велением долга и велением сердца, а также о том, как страшен, кровав и бессмыслен бунт, актуальна во все времена, и сегодняшнее время не является исключением. Молодой дворянин Петруша Гринев, волею судьбы, оказывается в самом центре Пугачевского бунта.

Честь, достоинство и любовь

Главный вопрос, который предстоит решить Петруше, — как сохранить чувство достоинства и чести, а также сберечь свою любовь. Рок-опера позволяет этой классической истории «новое дыхание», открывая её современный взгляд и демонстрируя, что она по-прежнему актуальна.

Актуальность вечных тем

Несмотря на ход времени, нас всех волнуют одни и те же вопросы: любовь, честь, долг. Эта вечная тема остается важной и в наше время.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

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