Спектакль Капитанская дочка

Театральный фестиваль «Школьная классика» и рок-опера «Капитанская дочка»

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует спектакль к просмотру школьникам. Мы представляем знакомую всем повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка» в необычном жанре рок-оперы.

Темы выбора и бунта

История о том, как сложно сделать выбор между велением долга и велением сердца, а также о том, как страшен, кровав и бессмыслен бунт, актуальна во все времена, и сегодняшнее время не является исключением. Молодой дворянин Петруша Гринев, волею судьбы, оказывается в самом центре Пугачевского бунта.

Честь, достоинство и любовь

Главный вопрос, который предстоит решить Петруше, — как сохранить чувство достоинства и чести, а также сберечь свою любовь. Рок-опера позволяет этой классической истории «новое дыхание», открывая её современный взгляд и демонстрируя, что она по-прежнему актуальна.

Актуальность вечных тем

Несмотря на ход времени, нас всех волнуют одни и те же вопросы: любовь, честь, долг. Эта вечная тема остается важной и в наше время.