Спектакль Лолита

Инсценировка знаменитого романа Владимира Набокова

Знаменитый роман Владимира Набокова является классическим примером проникновения в полузапретную область исследования греха, который граничит с преступлением. Ответственность за него остаётся актуальной и в наше время. Драма главного героя вырастает из безумия страстей и вседозволенности порока.

Тонкие переживания героя и его жертвы

Важным моментом является разбор тонких и болезненных переживаний запутавшегося в своих искренних чувствах героя и его жертвы. Это становится основой для глубокого анализа, который ставит перед нами вопросы морали и внутренней борьбы.