Лолита
Билеты от 500₽
Киноафиша Лолита

Спектакль Лолита

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Инсценировка знаменитого романа Владимира Набокова

Знаменитый роман Владимира Набокова является классическим примером проникновения в полузапретную область исследования греха, который граничит с преступлением. Ответственность за него остаётся актуальной и в наше время. Драма главного героя вырастает из безумия страстей и вседозволенности порока.

Тонкие переживания героя и его жертвы

Важным моментом является разбор тонких и болезненных переживаний запутавшегося в своих искренних чувствах героя и его жертвы. Это становится основой для глубокого анализа, который ставит перед нами вопросы морали и внутренней борьбы.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Александр Чернявский
Игорь Скрипко
Николина Калиберда
Алиса Тарасенко
Дарья Щербакова

Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 500 ₽

