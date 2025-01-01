Меню
Сказки дядюшки Римуса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки дядюшки Римуса

Спектакль Сказки дядюшки Римуса

Постановка
Эрмитаж 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения Братца Кролика и Братца Лиса на сцене Театра Эрмитаж

Знаменитые на весь мир сказки Джоэля Харриса — это череда невероятных приключений, полных смешных и нелепых ситуаций. Главные герои, Братец Кролик и Братец Лис, погружают зрителей в мир соперничества и соревнования, которые напоминают о классических мультфильмах, таких как Том и Джерри и Волк и Заяц из «Ну, погоди!».

Добро и дружба в каждой истории

Не менее весёлые персонажи, включая самого рассказчика дядюшку Римуса, обещают увлечь маленьких зрителей. Эти добрые и поучительные сказки не просто о хитрости и обмане. Они учат, что такое настоящая смелость, находчивость, вежливость и взаимопонимание.

Уроки дружбы для юных зрителей

Каждая история передает важные ценности, показывая, что настоящая дружба — это главное богатство. Приходите на спектакль и откройте для себя волшебный мир, где приключения Братца Кролика и Братца Лиса станут настоящим открытием для всей семьи!

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Виктория Закария
Анна Богдан
Ким Дарья Кошева
Мария Глянц
Максим Павлов

Купить билет на спектакль

Расписание

19 октября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

