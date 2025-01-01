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Кант
Билеты от 3500₽
Киноафиша Кант

Спектакль Кант

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Кант»: философский обед в театре Маяковского

В уникальном пространстве художника Сергея Бархина, оформленном в виде шестигранного амфитеатра с роскошным алым бархатом, состоится спектакль-обед «Кант». Это не просто театральное представление, а погружение в мир философии и размышлений.

Сюжет и атмосфера

Спектакль переносит нас в дом Иммануила Канта, где он устраивает традиционный обед с друзьями и коллегами. В ходе беседы зрители смогут услышать философские диспуты, которые всегда были характерны для встреч великого мыслителя. Однако в этот вечер в дом Канта неожиданно входит загадочная девушка, нарушая привычный ход событий. Ее появление пробуждает вопросы: кто она? Какое влияние окажет на присутствующих? Это таинственное вмешательство приводит к серьезным размышлениям о будущем человечества.

Интересные факты

Спектакль «Кант» не только увлекает зрителей интригующим сюжетом, но и предлагает углубленное изучение философских идей, которые до сих пор актуальны. Иммануил Кант, живший в XVIII веке, стал основоположником критической философии, и его идеи о морали и свободе воли продолжают вызывать дискуссии в современном обществе.

Не пропустите!

Постановка обещает стать не только интеллектуальным, но и эстетическим опытам. Зрители смогут насладиться не только глубокими размышлениями, но и уникальной атмосферой, созданной художником Сергеем Бархиным. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного философского погружения!

Режиссер
Миндаугас Карбаускис
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Михаил Филиппов
Александр Андриенко
Александр Андриенко
Виктор Запорожский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 4000 ₽
20 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3500 ₽
3 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 3500 ₽

Фотографии

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