Камушки
Постановка
Кот Вильям 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Обучающий спектакль для детей в Театре «Кот Вильям»

Приглашаем малышей и их родителей на интерактивную обучающую постановку, посвященную знакомству детей с цветами. Действие разворачивается в стране разноцветных морских камушков, чьи цвета были украдены злой колдуньей. Однако маленькие герои не боятся трудностей и будут справляться с ее чарами!

Спектакль «Камушки» подарит детям волшебную атмосферу, благодаря мягкому приглушенному свету и мерцающим декорациям. Музыка, звучащая на протяжении всего спектакля, создаст уникальное настроение, а игровой формат поможет развивать мелкую моторику, воображение и навыки общения в коллективе.

Малыши смогут возиться в разноцветном песке, бегать, прыгать, а также научатся различать цвета. В программе — заправка кроватей и зарядка, что делает этот спектакль не только интересным, но и познавательным.

Спектакль «Камушки» в Театре «Кот Вильям» станет настоящим праздником для детей и подарит множество положительных эмоций. Не упустите возможность провести время с пользой!

Май
Июнь
30 мая суббота
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
5 июня пятница
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
14 июня воскресенье
16:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
25 июня четверг
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж

