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Поминальная молитва
Киноафиша Поминальная молитва

Спектакль Поминальная молитва

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 4 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пьеса Григория Горина в театре «Комедианты»

Пьеса «Поминальная молитва» Григория Горина основана на повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» и переносит зрителей в тревожное время начала XX века. Русско-Японская война, революционные события, принятие конституции и еврейские погромы — на фоне этих исторических перемен разворачивается история молочника Тевье-Тевля из украинской деревушки Анатовка.

Сюжет

Тевье-Тевель сталкивается с большими переменами в своей жизни, когда его три старшие дочери решают следовать своим сердцам, а не традициям. Первая дочь выбирает бедняка вместо богача, вторая — революционера, а третья влюбляется в русского, нарушая веру и обычаи. На фоне этих выборов привычный мир Тевье рушится.

Тематика и Мудрость

В поисках ответа на вызовы новой действительности Тевье и его семья находят утешение в любви и юморе. Спектакль сочетает в себе грусть и веселье, демонстрируя, как любовь и юмор могут стать источником истинной мудрости. Заканчивается пьеса словами: «Все смеются и плачут», подчеркивая глубокую эмоциональную палитру и универсальность человеческих переживаний.

Интересный Факт

«Поминальная молитва» признана одним из лучших драматических произведений Григория Горина. В спектакле показана не только личная драма, но и отражена эпоха, в которой происходят глобальные изменения.

Приглашаем вас насладиться этой трогательной и философской постановкой, которая затронет самые сокровенные струны души.

Режиссер
Глеб Володин
В ролях
Наталья Терехова
Наталья Терехова
Мария Осипова
Валерий Полетаев
Таисия Попенко
Людмила Никитина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва

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