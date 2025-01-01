Спектакль Поминальная молитва

Пьеса Григория Горина в театре «Комедианты»

Пьеса «Поминальная молитва» Григория Горина основана на повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» и переносит зрителей в тревожное время начала XX века. Русско-Японская война, революционные события, принятие конституции и еврейские погромы — на фоне этих исторических перемен разворачивается история молочника Тевье-Тевля из украинской деревушки Анатовка.

Сюжет

Тевье-Тевель сталкивается с большими переменами в своей жизни, когда его три старшие дочери решают следовать своим сердцам, а не традициям. Первая дочь выбирает бедняка вместо богача, вторая — революционера, а третья влюбляется в русского, нарушая веру и обычаи. На фоне этих выборов привычный мир Тевье рушится.

Тематика и Мудрость

В поисках ответа на вызовы новой действительности Тевье и его семья находят утешение в любви и юморе. Спектакль сочетает в себе грусть и веселье, демонстрируя, как любовь и юмор могут стать источником истинной мудрости. Заканчивается пьеса словами: «Все смеются и плачут», подчеркивая глубокую эмоциональную палитру и универсальность человеческих переживаний.

Интересный Факт

«Поминальная молитва» признана одним из лучших драматических произведений Григория Горина. В спектакле показана не только личная драма, но и отражена эпоха, в которой происходят глобальные изменения.

Приглашаем вас насладиться этой трогательной и философской постановкой, которая затронет самые сокровенные струны души.