Сева Ловкачёв. Стендап-концерт
Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

Возраст 18+

О концерте

Сева Ловкачёв: звезда комедийной сцены

Сева Ловкачёв — яркий участник российской комедийной сцены, который заставит вас смеяться до слёз. Он известен благодаря участию в популярных шоу, таких как «Открытый микрофон» на ТНТ и «22 комика». Кроме того, его можно увидеть в youtube-проекте OUTSIDE STANDUP, а также в шоу Разгоны.

Подкаст и другие проекты

Помимо выступлений на сцене, Сева является ведущим подкаста «Segozavtra» от LABELCOM. Этот подкаст уже завоевал свою аудиторию благодаря увлекательным беседам и уникальному стилю подачи материала.

Что ожидать от выступлений

На своих выступлениях Сева Ловкачёв сочетает остроумие и искренность, что делает его комедию доступной и понятной для широкой аудитории. Не упустите возможность увидеть его живьём и насладиться уникальным стилем, который делает каждое шоу незабываемым.

Следите за анонсами его новых выступлений, чтобы не пропустить шанс стать частью весёлого и динамичного вечера!

В других городах
Март
18 марта среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1500 ₽

