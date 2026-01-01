Сева Ловкачёв. Стендап-концерт

Сева Ловкачёв: звезда комедийной сцены

Сева Ловкачёв — яркий участник российской комедийной сцены, который заставит вас смеяться до слёз. Он известен благодаря участию в популярных шоу, таких как «Открытый микрофон» на ТНТ и «22 комика». Кроме того, его можно увидеть в youtube-проекте OUTSIDE STANDUP, а также в шоу Разгоны.

Подкаст и другие проекты

Помимо выступлений на сцене, Сева является ведущим подкаста «Segozavtra» от LABELCOM. Этот подкаст уже завоевал свою аудиторию благодаря увлекательным беседам и уникальному стилю подачи материала.

Что ожидать от выступлений

На своих выступлениях Сева Ловкачёв сочетает остроумие и искренность, что делает его комедию доступной и понятной для широкой аудитории. Не упустите возможность увидеть его живьём и насладиться уникальным стилем, который делает каждое шоу незабываемым.

Следите за анонсами его новых выступлений, чтобы не пропустить шанс стать частью весёлого и динамичного вечера!