Концерт на закате – золотые часы на Неве. Большое петербургское кольцо

Уникальный морской круиз с концертом по Санкт-Петербургу

Большое петербургское кольцо приглашает вас на насыщенный и познавательный маршрут – морской круиз вокруг Васильевского острова. Этот маршрут станет настоящим открытием как для гостей города, так и для его жителей, ведь он проходит через те места, где мало кто бывал. Надежным компаньоном этого вечера станет красивейший закат в Финском заливе, живая музыка и потрясающие виды парадного Петербурга.

Маршрут теплохода

Круиз начнётся с Морского порта Санкт-Петербурга. Вы увидите величественные стальные корабли, парусники, подводные лодки и знаменитый ледокол Красин. Далее теплоход обогнёт Васильевский остров и направится в долгий дрейф по Финскому заливу, мимо современного Морского фасада с футуристической архитектурой, вантовых мостов и самого большого небоскрёба в Европе – «Лахта-центр».

Следующая часть маршрута пройдёт по историческому центру города на Неве. Вы увидите Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец и другие знаковые достопримечательности.

Дополнительная часть маршрута может измениться в зависимости от погодных условий и навигационной обстановки. В таком случае теплоход будет двигаться вверх по Неве, мимо площади Ленина, Финляндского вокзала, а также Смольного собора и Александро-Невской лавры.

Описание теплохода

На борту теплохода вас ждут две уютные палубы. Нижняя – музыкальная, а верхняя – экскурсионная с открытым променадом для загара. Все места располагаются у панорамных окон, что позволяет наслаждаться великолепными видами.

Живая музыка и авторские экскурсии от известных петербуржцев расскажут о богатой истории города в приятной и интеллигентной обстановке. Комфорт на борту обеспечен, однако стоит помнить, что проносить свои продукты и напитки запрещено, а также заходить в нетрезвом виде или с домашними питомцами без переносок.

В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возмещения стоимости билетов.

После прогулки теплоход вернёт вас к тому же причалу. Обратите внимание, что программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и решений организаторов.

Отдыхаем по-питерски!