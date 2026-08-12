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Концерт на закате – золотые часы на Неве. Большое петербургское кольцо
Киноафиша Концерт на закате – золотые часы на Неве. Большое петербургское кольцо

Концерт на закате – золотые часы на Неве. Большое петербургское кольцо

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О концерте

Уникальный морской круиз с концертом по Санкт-Петербургу

Большое петербургское кольцо приглашает вас на насыщенный и познавательный маршрут – морской круиз вокруг Васильевского острова. Этот маршрут станет настоящим открытием как для гостей города, так и для его жителей, ведь он проходит через те места, где мало кто бывал. Надежным компаньоном этого вечера станет красивейший закат в Финском заливе, живая музыка и потрясающие виды парадного Петербурга.

Маршрут теплохода

Круиз начнётся с Морского порта Санкт-Петербурга. Вы увидите величественные стальные корабли, парусники, подводные лодки и знаменитый ледокол Красин. Далее теплоход обогнёт Васильевский остров и направится в долгий дрейф по Финскому заливу, мимо современного Морского фасада с футуристической архитектурой, вантовых мостов и самого большого небоскрёба в Европе – «Лахта-центр».

Следующая часть маршрута пройдёт по историческому центру города на Неве. Вы увидите Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Мраморный дворец и другие знаковые достопримечательности.

Дополнительная часть маршрута может измениться в зависимости от погодных условий и навигационной обстановки. В таком случае теплоход будет двигаться вверх по Неве, мимо площади Ленина, Финляндского вокзала, а также Смольного собора и Александро-Невской лавры.

Описание теплохода

На борту теплохода вас ждут две уютные палубы. Нижняя – музыкальная, а верхняя – экскурсионная с открытым променадом для загара. Все места располагаются у панорамных окон, что позволяет наслаждаться великолепными видами.

Живая музыка и авторские экскурсии от известных петербуржцев расскажут о богатой истории города в приятной и интеллигентной обстановке. Комфорт на борту обеспечен, однако стоит помнить, что проносить свои продукты и напитки запрещено, а также заходить в нетрезвом виде или с домашними питомцами без переносок.

В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возмещения стоимости билетов.

После прогулки теплоход вернёт вас к тому же причалу. Обратите внимание, что программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и решений организаторов.

Отдыхаем по-питерски!

Купить билет на концерт Концерт на закате – золотые часы на Неве. Большое петербургское кольцо

Помощь с билетами
В других городах
Август
12 августа среда
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
13 августа четверг
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
14 августа пятница
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
15 августа суббота
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
16 августа воскресенье
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
17 августа понедельник
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
18 августа вторник
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
19 августа среда
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
20 августа четверг
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
21 августа пятница
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
24 августа понедельник
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
25 августа вторник
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
26 августа среда
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
27 августа четверг
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
28 августа пятница
20:30
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
от 1500 ₽
29 августа суббота
20:30
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30 августа воскресенье
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