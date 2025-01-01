Спектакль Как живется-можется

Комедия и конфликт поколений

В предстоящем спектакле «Ба» молодого московского автора Юлии Тупикиной зрители станут свидетелями неожиданного визита, который изменит жизнь главной героини.

Сюжет

К 30-летней Ольге, сосредоточенной на карьере в масс-медиа, внезапно приезжает бабушка Марья Васильевна из далекой сибирской деревни. Властная и язвительная, Ба — так зовёт её внучка — не оставляет Ольге шанса на спокойное существование.

Ба активно вмешивается в личную жизнь внучки: выгоняет её «ручного» бойфренда, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные праздники в поисках «правильного» жениха для Ольги. Пьеса затрагивает важные темы: необходимость восстановления связи между поколениями и ценность семейных традиций.

Интересные факты

Юлия Тупикина — талантливый автор, чьи работы уже получили признание на театральной сцене.

Спектакль «Ба» поднимает актуальные вопросы о взаимодействии старшего и младшего поколений.

Не пропустите возможность увидеть спектакль, который заставит задуматься о семейных отношениях и о том, насколько важно ценить прошлое. Премьера состоится в ближайшие выходные!