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Как живется-можется
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Спектакль Как живется-можется

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия и конфликт поколений

В предстоящем спектакле «Ба» молодого московского автора Юлии Тупикиной зрители станут свидетелями неожиданного визита, который изменит жизнь главной героини.

Сюжет

К 30-летней Ольге, сосредоточенной на карьере в масс-медиа, внезапно приезжает бабушка Марья Васильевна из далекой сибирской деревни. Властная и язвительная, Ба — так зовёт её внучка — не оставляет Ольге шанса на спокойное существование.

Ба активно вмешивается в личную жизнь внучки: выгоняет её «ручного» бойфренда, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные праздники в поисках «правильного» жениха для Ольги. Пьеса затрагивает важные темы: необходимость восстановления связи между поколениями и ценность семейных традиций.

Интересные факты

  • Юлия Тупикина — талантливый автор, чьи работы уже получили признание на театральной сцене.
  • Спектакль «Ба» поднимает актуальные вопросы о взаимодействии старшего и младшего поколений.

Не пропустите возможность увидеть спектакль, который заставит задуматься о семейных отношениях и о том, насколько важно ценить прошлое. Премьера состоится в ближайшие выходные!

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Антон Падерин
Виталий Кузьмин
Александр Матвеев
Ирина Цветкова
Елизавета Александрова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Как живется-можется Как живется-можется Как живется-можется Как живется-можется Как живется-можется Как живется-можется

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