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Игроки
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Спектакль Игроки

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Игроки» — Комедия Николая Гоголя в постановке Антона Яковлева

Классическая комедия Николая Гоголя «Игроки» в постановке одного из лучших российских театральных режиссеров Антона Яковлева — это яркая интерпретация известной пьесы о тщеславии, страсти и человеческих слабостях. В спектакле игра, как в гоголевской России, так и в наши дни, становится настоящей всепоглощающей страстью. Шулерство и мошенничество в театральной трактовке — не только карточная игра, но и масштабы фантастического размаха.

Гоголь как зеркало реальности

Комедия о характерах, положениях и нравственности служит не только забавной историей, но и метким отражением нашей действительности. «Игроки» — это произведение, в котором скрыта глубокая сатира на общественные пороки и человеческие слабости, актуальные как в XIX веке, так и сегодня.

Созвездие актеров

На сцене Театра имени Миронова спектакль «Игроки» собрал настоящую звезду отечественного театра — созвездие актеров первой величины, чьи мастерство и харизма придают произведению новое звучание и атмосферу.

Этот спектакль — это комедия, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах о человеческих пороках, тщеславии и поисках удачи.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Петр Семак
Андрей Шимко
Николай Дик
Елена Калинина
Александр Большаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Игроки Игроки Игроки Игроки Игроки

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