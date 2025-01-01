Спектакль Кармен

«Кармен» в Михайловском театре

Премьера в новом ракурсе

Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато впервые обратился к опере, и Михайловский театр представляет его уникальную постановку «Кармен» Жоржа Бизе. Дуато, известный своими смелыми интерпретациями, привнёс в этот спектакль глубокое размышление о судьбе, любви, смерти и свободе, которая требует значительной жертвы.

Эмоциональная глубина и визуальная изысканность

«Кармен» в исполнении Начо Дуато — это не просто балет, но философская драма, исследующая сложные человеческие чувства и предопределённость судьбы. Постановка сопровождается стильными и лаконичными декорациями, созданными Джаффаром Чалаби, и элегантными костюмами Ангелины Атлагич, которые подчеркивают утонченность и силу режиссуры Дуато.

Команда мастеров

Эта версия «Кармен» стала третьим совместным проектом Дуато и его постоянных соавторов, которые продемонстрировали мастерство в создании сценографических и костюмных решений. Благодаря их работе, спектакль приобретает особенно яркое визуальное оформление, усиливающее эмоциональное воздействие на зрителей.

Не пропустите

Посетите Михайловский театр, чтобы увидеть, как Начо Дуато воплотил свою концепцию «Кармен» в жизни, и насладиться уникальной интерпретацией классического произведения.