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Кармен
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

Постановка
Михайловский театр 12+
Режиссер Начо Дуато
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Кармен» в Михайловском театре

Премьера в новом ракурсе

Знаменитый испанский хореограф Начо Дуато впервые обратился к опере, и Михайловский театр представляет его уникальную постановку «Кармен» Жоржа Бизе. Дуато, известный своими смелыми интерпретациями, привнёс в этот спектакль глубокое размышление о судьбе, любви, смерти и свободе, которая требует значительной жертвы.

Эмоциональная глубина и визуальная изысканность

«Кармен» в исполнении Начо Дуато — это не просто балет, но философская драма, исследующая сложные человеческие чувства и предопределённость судьбы. Постановка сопровождается стильными и лаконичными декорациями, созданными Джаффаром Чалаби, и элегантными костюмами Ангелины Атлагич, которые подчеркивают утонченность и силу режиссуры Дуато.

Команда мастеров

Эта версия «Кармен» стала третьим совместным проектом Дуато и его постоянных соавторов, которые продемонстрировали мастерство в создании сценографических и костюмных решений. Благодаря их работе, спектакль приобретает особенно яркое визуальное оформление, усиливающее эмоциональное воздействие на зрителей.

Не пропустите

Посетите Михайловский театр, чтобы увидеть, как Начо Дуато воплотил свою концепцию «Кармен» в жизни, и насладиться уникальной интерпретацией классического произведения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

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