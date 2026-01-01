Спектакль Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Оповещения от Киноафиши
Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия абсурда в спектакле по пьесе Тома Стоппарда

В Драматическом театре им. Пушкина состоится постановка по пьесе Тома Стоппарда, в которой основной сюжет «Гамлета» рассматривается через призму двух второстепенных персонажей — Розенкранца и Гильденстерна. Эти два героя, друзья Гамлета по университету, приглашены, чтобы выяснить причину странного поведения своего товарища.

Обычные люди в мире безумцев

На сцене Розенкранц и Гильденстерн предстают не только как предатели, но и как несчастные люди, перед которыми встает вопрос: как они оказались в столь сложной ситуации? В отличие от остальных персонажей шекспировской трагедии, которые выглядят одержимыми безумием, наши герои — это вполне обычные и даже заурядные люди, оказавшиеся в водовороте событий.

Творческий контекст

Пьеса была написана в 1966 году и переведена на русский язык самим Иосифом Бродским. Такой подход к классике привлекает зрителей, интересующихся нестандартными интерпретациями и глубокими психологическими размышлениями о человеческой природе и судьбе.

Март
24 марта вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1000 ₽

