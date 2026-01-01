Joe Cocker’s Soul
Joe Cocker's Soul

Возраст 18+
О концерте

Концерт "Joe Cocker's Soul" в джаз-клубе «Союз композиторов»

Приглашаем вас на концерт проекта Joe Cocker’s Soul, который пройдет в джаз-клубе «Союз композиторов». Этот проект посвящен творчеству Джо Кокера, чья музыка стала саундтреком для целой эпохи.

Яркое исполнение и мощная подача

Основу звучания составляют голос и харизма Сергея Пахомова, одного из самых ярких московских блюзменов. Его мощная подача дополняется виртуозным составом из восьми музыкантов, среди которых известные артисты московской джазовой сцены. Вместе они воссоздают уникальное звучание, которое когда-то дарил своим слушателям Джо Кокер.

Эмоции на сцене

Концерт "Joe Cocker's Soul" — это не просто исполнение известных песен, а настоящее театрализованное представление, наполненное энергией и эмоциональной свободой. Каждая нота находит отклик в сердце зрителей, создавая атмосферу, где музыка и чувства переплетаются воедино.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые впечатления!

Сентябрь
17 сентября четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

