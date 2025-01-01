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Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
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Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Шедевры мирового рока

Композиции из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, The Offspring, Blur, Rammstein и других культовых музыкантов прозвучат в исполнении оркестра Olympic Orchestra. В программе такие композиции, как Show Must Go On, Smoke On The Water, Still Loving You, The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit, Kashmir, Du Hast и многие другие хиты.

Два часа драйва и восторга

Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал — проверено неоднократно!

Olympic Orchestra: рок, классика и джаз

Olympic Orchestra — знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Рок-хиты, оркестр и эмоции

Итак, мировые рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции!

Состав:

  • Санкт-Петербургский симфонический оркестр Olympic Orchestra
  • Дирижёр — Александр Голиков
  • Художественный руководитель — Алексей Степанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00
8 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00

Фотографии

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