Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром

Шедевры мирового рока

Композиции из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, The Offspring, Blur, Rammstein и других культовых музыкантов прозвучат в исполнении оркестра Olympic Orchestra. В программе такие композиции, как Show Must Go On, Smoke On The Water, Still Loving You, The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit, Kashmir, Du Hast и многие другие хиты.

Два часа драйва и восторга

Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал — проверено неоднократно!

Olympic Orchestra: рок, классика и джаз

Olympic Orchestra — знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Рок-хиты, оркестр и эмоции

Итак, мировые рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции!

Состав: