Jazz Jam: Bossa Nova Edition

Музыка Бразилии и Джаз: Регулярный Джем в Louis The Claw

Погрузитесь в атмосферу летнего джаза на регулярном джазовом джеме, который пройдет в уютной обстановке. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и танца.

Что вас ждет?

В программе — завораживающая импровизация, пронизанная мелодиями босса-новы. Резиденты инструментальной и вокальной программы Louis представят уникальное сочетание джазовых ритмов и бразильских мотивов.

Знакомьтесь с резидентами

Вас ждут талантливые музыканты, которые не только продемонстрируют свои навыки, но и создадут особую атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью музыкального процесса. Их выступления всегда наполнены энергией и креативом.

Информация для зрителей

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой тепла и дружелюбия. Приходите с друзьями, наслаждайтесь коктейлями и погружайтесь в мир джаза и босса-новы!

Следите за обновлениями программы и не забывайте резервировать места заранее!