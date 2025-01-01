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Jazz Jam: Bossa Nova Edition
Билеты от 2500₽
Киноафиша Jazz Jam: Bossa Nova Edition

Jazz Jam: Bossa Nova Edition

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыка Бразилии и Джаз: Регулярный Джем в Louis The Claw

Погрузитесь в атмосферу летнего джаза на регулярном джазовом джеме, который пройдет в уютной обстановке. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и танца.

Что вас ждет?

В программе — завораживающая импровизация, пронизанная мелодиями босса-новы. Резиденты инструментальной и вокальной программы Louis представят уникальное сочетание джазовых ритмов и бразильских мотивов.

Знакомьтесь с резидентами

Вас ждут талантливые музыканты, которые не только продемонстрируют свои навыки, но и создадут особую атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью музыкального процесса. Их выступления всегда наполнены энергией и креативом.

Информация для зрителей

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой тепла и дружелюбия. Приходите с друзьями, наслаждайтесь коктейлями и погружайтесь в мир джаза и босса-новы!

Следите за обновлениями программы и не забывайте резервировать места заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽
14 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽
21 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽
28 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽

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