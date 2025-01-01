Меню
Музыкальные домашние вечеринки в Мастерской Петра Фоменко

В театральном фойе Мастерской Петра Фоменко в Москве стартует музыкальный проект «Фойе For You». Этот уникальный концерт объединяет музыкантов и актёров труппы театра, среди которых выделяются Ева Бреннер, Антон Сергеев и другие талантливые исполнители.

Разнообразие музыкальных жанров

Проект знаменит своими многообразными композициями, которые охватывают целый спектр стилей: от джаза и аргентинского танго до мелодий 30-х годов и современной эстрады. Кроме того, участники представляют собственные авторские мелодии, что добавляет особый шарм и индивидуальность каждому выступлению.

Атмосфера домашней вечеринки

Концерт оформлен живой музыкой и театральным буфетом, создающим атмосферу задорной домашней вечеринки. Такой формат привлечёт внимание не только поклонников театра, но и любителей разнообразной музыкальной программы.

Техническое обеспечение

Автор идеи Марина Раку отвечает за креативный подход и запоминающееся исполнение. За звук в проекте отвечают Анна Байденгер и Алина Ромаева. Световое оформление обеспечивают Степан Синицын и Никита Гуцков, создавая зрительный комфорт и поддерживая общую атмосферу проекта.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события, которое пройдет в уютной обстановке театра.

Январь
7 января среда
22:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
31 января суббота
23:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

