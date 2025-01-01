Jazz Burlesque - шоу-концерт в музыкальном клубе Magnus Locus

В музыкальном клубе Magnus Locus состоится захватывающее шоу-концерт Jazz Burlesque от команды Ladies of Burlesque, которая уже 8 лет радует столицу лучшими бурлеск-мероприятиями.

Программа включает в себя концерт джазового бэнда с привычными стандартами и поп-хитами, а также бурлеск-номера под живую музыку от Мари Вайнберг и приглашённых артисток.

Что такое бурлеск?

Бурлеск — это театральный жанр, акцентирующий внимание на самовыражении артисток и ироничном взаимодействии со зрителем. Это искусство удивительным образом сочетается с элегантной атмосферой джаза, что делает шоу привлекательным для любителей как бурлеска, так и джазовой музыки.

Специальная программа

31 октября зрителей ожидает уникальная программа с налётом Хэллоуина. В этот вечер бурлеск-номера будут исполнены в ярких ретро-костюмах, а зрители смогут насладиться атмосферой, пропитанной магией ночи.

Что вас ждёт на шоу?

Большая концертная программа от джазового бэнда на 3 часа с антрактом.

Известные джазовые стандарты и оригинальные аранжировки популярных зарубежных хитов.

Бурлеск-номера под живой джаз от хэдлайнера шоу — певицы и танцовщицы Мари Вайнберг.

Элегантные классические бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века от трёх приглашённых артисток.

Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз.

За 8 лет существования проекта команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу, заслужив любовь московской прессы и создав вокруг себя настоящее сообщество единомышленников.