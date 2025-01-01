Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Jazz Burlesque
Билеты от 6000₽
Киноафиша Jazz Burlesque

Jazz Burlesque

18+
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте

Jazz Burlesque - шоу-концерт в музыкальном клубе Magnus Locus

В музыкальном клубе Magnus Locus состоится захватывающее шоу-концерт Jazz Burlesque от команды Ladies of Burlesque, которая уже 8 лет радует столицу лучшими бурлеск-мероприятиями.

Программа включает в себя концерт джазового бэнда с привычными стандартами и поп-хитами, а также бурлеск-номера под живую музыку от Мари Вайнберг и приглашённых артисток.

Что такое бурлеск?

Бурлеск — это театральный жанр, акцентирующий внимание на самовыражении артисток и ироничном взаимодействии со зрителем. Это искусство удивительным образом сочетается с элегантной атмосферой джаза, что делает шоу привлекательным для любителей как бурлеска, так и джазовой музыки.

Специальная программа

31 октября зрителей ожидает уникальная программа с налётом Хэллоуина. В этот вечер бурлеск-номера будут исполнены в ярких ретро-костюмах, а зрители смогут насладиться атмосферой, пропитанной магией ночи.

Что вас ждёт на шоу?

  • Большая концертная программа от джазового бэнда на 3 часа с антрактом.
  • Известные джазовые стандарты и оригинальные аранжировки популярных зарубежных хитов.
  • Бурлеск-номера под живой джаз от хэдлайнера шоу — певицы и танцовщицы Мари Вайнберг.
  • Элегантные классические бурлеск-номера в лучших традициях европейских кабаре начала 20 века от трёх приглашённых артисток.
  • Яркие ретро-костюмы, роскошь перьев и блеск страз.

За 8 лет существования проекта команда Ladies of Burlesque организовала более 150 шоу, заслужив любовь московской прессы и создав вокруг себя настоящее сообщество единомышленников.

Купить билет на концерт Jazz Burlesque

Помощь с билетами
Январь
16 января пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
6+
Классическая музыка
Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге
5 января в 19:00 Геологический музей им. Вернадского
от 2185 ₽
Н. Борисоглебский (скрипка), БСО, дирижёр - А. Рубин
6+
Классическая музыка
Н. Борисоглебский (скрипка), БСО, дирижёр - А. Рубин
12 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
Новогоднее шоу Betsy «Сигма год 2026»
0+
Поп
Новогоднее шоу Betsy «Сигма год 2026»
8 января в 15:00 Пространство Arbat 21
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше