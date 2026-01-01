Сольный концерт рэпера Хаски в Санкт-Петербурге

В концертном зале «Temple of Deer» состоится сольный концерт популярного рэпера Хаски. Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей качественной музыки.

Презентация альбома «Партизан»

На концерте зрители смогут услышать новые треки с альбома «Партизан», который уже успел завоевать симпатии поклонников. В альбоме звучат актуальные темы и глубокие тексты, что делает каждую композицию уникальной.

О Хаски

Хаски - один из самых ярких представителей современного русскоязычного рэпа. Его музыка отличается неподдельной эмоцией и душевностью. Не пропустите возможность пообщаться с артистом в рамках этого концерта!

Мы рекомендуем заранее позаботиться о своих билетах, так как мероприятие обещает собрать много зрителей. Удачного вам вечера в компании отличной музыки!