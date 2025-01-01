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Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги
Билеты от 1000₽
Киноафиша Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги

Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Восхитительное путешествие по хитам Jamiroquai

Этот концерт — дань уважения одному из самых ярких и оригинальных коллективов в истории музыки. Jamiroquai, с их уникальным сочетанием фанка, диско, рока и регги, подарили миру неповторимый звук, который стал культовым для множества поклонников по всему миру.

Фанк, диско, рок, регги — музыкальное разнообразие

На сцене вас ждет восхитительное путешествие по хитам Jamiroquai, выполненное с ярким стилем и энергией. Музыканты покажут вам оригинальную смесь жанров, которая вдохновляет и завораживает, начиная от заводного фанка и заканчивая ритмами регги, обеспечивая невероятный концертный опыт для всех любителей качественной музыки.

Не упустите шанс пережить магию этого живого выступления!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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