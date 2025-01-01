Парад юмора. Концерт-съёмка

Концерт-съёмка программы «ПАРАД ЮМОРА» в Концертном зале «МЕРИДИАН»

24 августа в 19:00 на сцене Концертного зала «МЕРИДИАН» состоится концерт-съёмка новых выпусков популярной музыкально-юмористической телепрограммы «ПАРАД ЮМОРА». Ведущими этого увлекательного шоу станут Елена ВОРОБЕЙ и Карен АВАНЕСЯН.

Не опаздывайте!

Не стоит задерживаться — в противном случае вы рискуете пропустить самые смешные моменты! Помните, что концерт снимается, и ваши эмоции могут увидеть не только близкие, но и миллионы зрителей по всему миру на телеканале «Россия 1».

Что вас ждёт на концерте?

«ПАРАД ЮМОРА» — это праздник смеха и музыки. С момента своего дебюта осенью 2020 года программа завоевала любовь зрителей благодаря ярким и харизматичным ведущим, а также многообразию жанров. Вы сможете насладиться монологами, юморесками, оригинальными номерами, музыкальными пародиями и популярными песнями.

Звёзды на сцене

Каждая съёмка уникальна! Вы увидите как новых исполнителей, так и любимых артистов с новыми номерами и репризами. В концерте 24 августа уже подтвердили своё участие следующие звёзды: Лариса ДОЛИНА, Елена ВОРОБЕЙ, Александр БУЙНОВ, Татьяна БУЛАНОВА, Сергей ДРОБОТЕНКО, Денис КЛЯВЕР, Юрий АСКАРОВ, Игорь ХРИСТЕНКО, Елизавета ДОЛЖЕНКОВА, Карен АВАНЕСЯН, Роман СЕЛЕЦКИЙ и многие другие.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Приходите на концерт-съёмку «ПАРАД ЮМОРА» и зарядитесь позитивом!