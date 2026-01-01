Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дневной стендап
Билеты от 1181₽
Киноафиша Дневной стендап

Дневной стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1181₽

О концерте

Дневной стендап-концерт в Москве

Каждую неделю на сценах Москвы проходит «Дневной стендап» — комедийное шоу, где вас ждут заряд смеха и хорошего настроения. Это уникальная возможность увидеть известных комиков в непринужденной атмосфере популярных кафе и баров!

Что вас ждет на шоу?

«Дневной стендап» — это своего рода камеди-брейк с опытными комиками. Мероприятие доступно для зрителей 18+, а состав комиков держится в секрете для создания интриги и сюрпризов. На сцене вы сможете увидеть участников таких популярных проектов, как StandUp на ТНТ, Labelcom и многих других.

На стендапе уже выступали такие мастера, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас и многие другие. Каждый вечер — это новая программа, а продолжительность шоу составляет 1,5-2 часа.

Удобства для зрителей

Зрителей ждут комфортные обычные рассадки за столиками, где можно заказать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором, и если вы приобрели билет со схемой зала, то получите строго отведенное место. Для тех, кто хочет провести время с друзьями, но приобрел отдельные билеты, рекомендуется приходить заранее.

Обратите внимание, что на площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel в дни концертов скидки на меню не действуют. Также если зритель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, ему могут отказать во входе.

Импровизация и интерактив

Во время каждого выступления предусмотрено импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков, что делает вечер еще более увлекательным. Это не просто стендап — это живое общение со зрителями и возможность увидеть комиков в действии.

Не упустите шанс зарядиться позитивом — приходите на «Дневной стендап» и получите заряд отличного настроения!

Купить билет на концерт Дневной стендап

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1181 ₽
15 марта воскресенье
17:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1181 ₽
22 марта воскресенье
17:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽
28 марта суббота
16:30
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1181 ₽
29 марта воскресенье
17:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
23 марта в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
11 мая в 17:00 Союз композиторов
от 1200 ₽
Технология
18+
Поп
Технология
12 декабря в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше