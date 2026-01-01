Дневной стендап-концерт в Москве

Каждую неделю на сценах Москвы проходит «Дневной стендап» — комедийное шоу, где вас ждут заряд смеха и хорошего настроения. Это уникальная возможность увидеть известных комиков в непринужденной атмосфере популярных кафе и баров!

Что вас ждет на шоу?

«Дневной стендап» — это своего рода камеди-брейк с опытными комиками. Мероприятие доступно для зрителей 18+, а состав комиков держится в секрете для создания интриги и сюрпризов. На сцене вы сможете увидеть участников таких популярных проектов, как StandUp на ТНТ, Labelcom и многих других.

На стендапе уже выступали такие мастера, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Артур Чапарян, Ирина Приходько, Андрей Атлас и многие другие. Каждый вечер — это новая программа, а продолжительность шоу составляет 1,5-2 часа.

Удобства для зрителей

Зрителей ждут комфортные обычные рассадки за столиками, где можно заказать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором, и если вы приобрели билет со схемой зала, то получите строго отведенное место. Для тех, кто хочет провести время с друзьями, но приобрел отдельные билеты, рекомендуется приходить заранее.

Обратите внимание, что на площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel в дни концертов скидки на меню не действуют. Также если зритель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, ему могут отказать во входе.

Импровизация и интерактив

Во время каждого выступления предусмотрено импровизационное общение с залом и розыгрыш бесплатных напитков, что делает вечер еще более увлекательным. Это не просто стендап — это живое общение со зрителями и возможность увидеть комиков в действии.

Не упустите шанс зарядиться позитивом — приходите на «Дневной стендап» и получите заряд отличного настроения!