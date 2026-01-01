Спектакль Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский

Фантастическая история о Бенджамине Баттоне в исполнении Даниила Спиваковского

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский представит на сцене уникальную интерпретацию фантастической повести Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Актер, психолог и интеллектуал, как всегда, создаст атмосферу, полную эмоций, благодаря взаимодействию слова и музыки.

В произведениях Фицджеральда, автора культовых романов «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби», героев всегда подстерегают любовь и безразличие, пьянящий джаз и безудержные вечеринки. В данной истории писатель прибегает к жанру фантастики, чтобы показать безжалостный ход времени и его влияние на судьбы людей.

История Бенджамина Баттона уникальна: время идет для него с точностью до наоборот. Он приходит в мир стариком и уходит младенцем. В возрасте пяти лет, отправившись в детский сад, он часто засыпает на занятиях. В восемнадцать он пытается поступить в Йельский университет, но его принимают за сумасшедшего. Позже, передав контроль над своей компанией сыну Роско, он вновь поступает в Гарвард, радуя окружающих своим юным видом.

С течением времени Бенджамин становится похожим на маленького ребенка, доходит до детского сада вместе с собственным внуком. Но с годами он теряет воспоминания о прошлом, узнавая лишь свою няню. Весь окружающий мир постепенно уходит в тень бесконечного забвения...

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