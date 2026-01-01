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Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский
Билеты от 700₽
Киноафиша Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский

Спектакль Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Фантастическая история о Бенджамине Баттоне в исполнении Даниила Спиваковского

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский представит на сцене уникальную интерпретацию фантастической повести Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Актер, психолог и интеллектуал, как всегда, создаст атмосферу, полную эмоций, благодаря взаимодействию слова и музыки.

В произведениях Фицджеральда, автора культовых романов «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби», героев всегда подстерегают любовь и безразличие, пьянящий джаз и безудержные вечеринки. В данной истории писатель прибегает к жанру фантастики, чтобы показать безжалостный ход времени и его влияние на судьбы людей.

История Бенджамина Баттона уникальна: время идет для него с точностью до наоборот. Он приходит в мир стариком и уходит младенцем. В возрасте пяти лет, отправившись в детский сад, он часто засыпает на занятиях. В восемнадцать он пытается поступить в Йельский университет, но его принимают за сумасшедшего. Позже, передав контроль над своей компанией сыну Роско, он вновь поступает в Гарвард, радуя окружающих своим юным видом.

С течением времени Бенджамин становится похожим на маленького ребенка, доходит до детского сада вместе с собственным внуком. Но с годами он теряет воспоминания о прошлом, узнавая лишь свою няню. Весь окружающий мир постепенно уходит в тень бесконечного забвения...

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский

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Апрель
16 апреля пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский Загадочная история Бенджамина Баттона. Даниил Спиваковский

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