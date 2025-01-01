Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»

Концерт Ивана Замотаева: Музыка, полная жизни!

Приглашаем вас на незабываемый концерт Ивана Замотаева — талантливого актёра театра и кино, певца и композитора. Он является автором музыки для спектаклей и кинофильмов, а также лидером группы Zamotaev Band. Иван — победитель 9-го сезона популярного шоу «Три аккорда», что уже говорит о его высоком уровне мастерства.

Музыкальный стиль и атмосфера

Группа Zamotaev Band известна своей проникновенной и трогательной музыкой. Их песни полны жизнелюбия и легкого юмора, а выступления отличаются мощной энергетикой харизматичного солиста. Иван Замотаев покоряет зрителей своей активной подачей и искренней любовью ко всему вокруг.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат ваши любимые хиты, среди которых:

«Перекати Поле»

«Ниточки»

«Пластичная»

«Как Летаю Я»

«Прасковья»

«Санкции»

Каждая песня наполнена оригинальной музыкой, задушевной интонацией и бешеными танцевальными ритмами. Главное — только живой звук!

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт Ивана Замотаева обещает быть ярким и незабываемым. Приходите и заряжайтесь позитивом!