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Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»

Иван Замотаев и «Замотаев Бэнд»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Ивана Замотаева: Музыка, полная жизни!

Приглашаем вас на незабываемый концерт Ивана Замотаева — талантливого актёра театра и кино, певца и композитора. Он является автором музыки для спектаклей и кинофильмов, а также лидером группы Zamotaev Band. Иван — победитель 9-го сезона популярного шоу «Три аккорда», что уже говорит о его высоком уровне мастерства.

Музыкальный стиль и атмосфера

Группа Zamotaev Band известна своей проникновенной и трогательной музыкой. Их песни полны жизнелюбия и легкого юмора, а выступления отличаются мощной энергетикой харизматичного солиста. Иван Замотаев покоряет зрителей своей активной подачей и искренней любовью ко всему вокруг.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат ваши любимые хиты, среди которых:

  • «Перекати Поле»
  • «Ниточки»
  • «Пластичная»
  • «Как Летаю Я»
  • «Прасковья»
  • «Санкции»

Каждая песня наполнена оригинальной музыкой, задушевной интонацией и бешеными танцевальными ритмами. Главное — только живой звук!

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт Ивана Замотаева обещает быть ярким и незабываемым. Приходите и заряжайтесь позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 октября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
19:00 от 1600 ₽
Красноярск, 29 октября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 1500 ₽

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