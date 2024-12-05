Женский vs Мужской Стендап

Уникальный шоу-формат от StandUp_Msk

Вас ждет необычный стендап-концерт, где встретятся два мира юмора — женский и мужской! На сцене выступят:

2 комикессы

2 комика

Ведущий вечера

Все участники — профессиональные комики, известные по таким проектам, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и другие популярные шоу на ТВ и YouTube.

Для кого это шоу?

Концерт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться разнообразием юмора: услышать остроумные шутки с мужской точки зрения и взглянуть на мир через призму женского юмора.

Как проходит вечер

Продолжительность : 1,5–2 часа.

: 1,5–2 часа. Формат : стендап, импровизационное общение с залом, розыгрыш бесплатных напитков.

: стендап, импровизационное общение с залом, розыгрыш бесплатных напитков. Рассадка : Если билеты с указанной схемой зала, места закреплены. Без схемы — рассадка по категории билетов. Осуществляется администратором при вашем приходе.

:

Площадка и условия

Размещение за столиками.

Весь вечер доступно меню еды и напитков.

Приносить свои блюда и напитки запрещено.

На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel: Скидки на меню во время концертов не действуют. Девушкам в вечерних платьях — бокал игристого в подарок.



Почему скрыт состав?

Список комиков держится в тайне, чтобы подарить вам сюрприз! Это дает шанс увидеть известных артистов за доступные деньги и сохранить интригу до самого мероприятия.