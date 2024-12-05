Женский vs Мужской Стендап

Вас ждет необычный стендап-концерт, где встретятся два мира юмора — женский и мужской! На сцене выступят:
Все участники — профессиональные комики, известные по таким проектам, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и другие популярные шоу на ТВ и YouTube.
Для кого это шоу?
Концерт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться разнообразием юмора: услышать остроумные шутки с мужской точки зрения и взглянуть на мир через призму женского юмора.
Как проходит вечер
Площадка и условия
Почему скрыт состав?
Список комиков держится в тайне, чтобы подарить вам сюрприз! Это дает шанс увидеть известных артистов за доступные деньги и сохранить интригу до самого мероприятия.