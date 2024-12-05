Меню
Женский vs Мужской Стендап
Билеты от 1390₽
Киноафиша Женский vs Мужской Стендап

Женский vs Мужской Стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1390₽

О концерте/спектакле

Уникальный шоу-формат от StandUp_Msk

Вас ждет необычный стендап-концерт, где встретятся два мира юмора — женский и мужской! На сцене выступят:

  • 2 комикессы
  • 2 комика
  • Ведущий вечера

Все участники — профессиональные комики, известные по таким проектам, как «StandUp на ТНТ», Labelcom, StandUp Club #1 и другие популярные шоу на ТВ и YouTube.

Для кого это шоу?
Концерт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться разнообразием юмора: услышать остроумные шутки с мужской точки зрения и взглянуть на мир через призму женского юмора.

Как проходит вечер

  • Продолжительность: 1,5–2 часа.
  • Формат: стендап, импровизационное общение с залом, розыгрыш бесплатных напитков.
  • Рассадка:
    • Если билеты с указанной схемой зала, места закреплены.
    • Без схемы — рассадка по категории билетов.
    • Осуществляется администратором при вашем приходе.

Площадка и условия

  • Размещение за столиками.
  • Весь вечер доступно меню еды и напитков.
  • Приносить свои блюда и напитки запрещено.
  • На площадках O’Donoghue’s и Tap & Barrel:
    • Скидки на меню во время концертов не действуют.
    • Девушкам в вечерних платьях — бокал игристого в подарок.

Почему скрыт состав?
Список комиков держится в тайне, чтобы подарить вам сюрприз! Это дает шанс увидеть известных артистов за доступные деньги и сохранить интригу до самого мероприятия.

Купить билет на концерт Женский vs Мужской Стендап

Сентябрь
26 сентября пятница
19:00
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
от 1390 ₽

