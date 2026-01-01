Приглашаем вас на уникальный ламповый рок концерт! Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и фэнтези.
На концерте вы услышите знакомые песни из вселенных WarCraft и Warhammer, а также другие хиты, которые порадуют как фанатов, так и новичков. Музыка, пропитанная духом приключений, перенесет вас в миры, где сражаются герои и разворачиваются эпические битвы.
Не пропустите это музыкальное событие! Приходите и готовьтесь к жаркому вечеру, который подарит вам массу положительных эмоций!