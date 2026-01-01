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18+
Возраст 18+

О концерте

Ламповый рок-концерт: погружение в мир WarCraft и Warhammer

Приглашаем вас на уникальный ламповый рок концерт! Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и фэнтези.

Что вас ждет?

На концерте вы услышите знакомые песни из вселенных WarCraft и Warhammer, а также другие хиты, которые порадуют как фанатов, так и новичков. Музыка, пропитанная духом приключений, перенесет вас в миры, где сражаются герои и разворачиваются эпические битвы.

Почему стоит прийти?

  • Живое исполнение любимых композиций.
  • Уникальная атмосфера, которая создаст незабываемые воспоминания.
  • Шанс пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства.

Не пропустите это музыкальное событие! Приходите и готовьтесь к жаркому вечеру, который подарит вам массу положительных эмоций!

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1500 ₽
6 сентября воскресенье
20:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1500 ₽
8 сентября вторник
20:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1500 ₽
9 сентября среда
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽
13 сентября воскресенье
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1500 ₽
14 сентября понедельник
20:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 1500 ₽
15 сентября вторник
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
17 сентября четверг
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
18 сентября пятница
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
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