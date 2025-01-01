Меню
Иван Абрамов. Всё из детства
Киноафиша Иван Абрамов. Всё из детства

Иван Абрамов. Всё из детства

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап концерт Ивана Абрамова

Приглашаем вас на стендап-шоу Ивана Абрамова «Всё из детства». Этот яркий и искренний спектакль представляет собой уникальное путешествие в мир воспоминаний о детских годах.

Что ждёт зрителей?

Иван Абрамов - известный комик и участник различных телепроектов, расскажет о том, как его детские переживания формируют современный взгляд на жизнь. Со сцены будут звучать не только смешные истории, но и философские размышления о взрослении, мужестве и дружбе.

Почему стоит посетить

Это отличный способ провести вечер, погрузившись в атмосферу ностальгии и веселья. Возвращаясь к самым светлым моментам своего детства, зрители смогут не только посмеяться, но и вспомнить о том, что действительно важно в жизни.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого события!

Купить билет на концерт Иван Абрамов. Всё из детства

В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
19:00
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
от 2200 ₽
17 апреля пятница
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1800 ₽
18 апреля суббота
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1800 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1900 ₽

