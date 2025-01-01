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Хиты группы Кино: Петр Погодаев
Билеты от 800₽
Киноафиша Хиты группы Кино: Петр Погодаев

Хиты группы Кино: Петр Погодаев

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Петр Погодаев: Музыкант, вдохновленный Виктором Цоем

Петр Погодаев – молодой и талантливый музыкант, который завоевал популярность благодаря исполнению песен легендарного Виктора Цоя. В 14 лет он впервые познакомился с творчеством группы «Кино» и с тех пор начал самостоятельно обучаться игре на гитаре, исполняя хиты своего кумира.

Кино и Музыка

Песня «Звезда по имени Солнце» стала настоящим символом для Петра. Этот трек привел его в мир кино: создатели фильма «Лето», посвященного творческому пути Виктора Цоя и зарождению русского рока в Ленинграде 80-х, услышали голос Погодаева и предложили ему исполнить все вокальные партии. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, где он получил Золотую пальмовую ветвь за лучший саундтрек и признание критиков.

Сольный альбом и концертный тур

После успеха в кино Петр не остановился на достигнутом. Он выпустил сольный альбом и отправился в большой концертный тур по России. В программе возможны изменения, поэтому рекомендуем следить за обновлениями.

Не упустите возможность увидеть Петра Погодаева на сцене и насладиться его уникальным исполнением песен, которые стали классикой русского рока!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 800 ₽

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