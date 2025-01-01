Инклюзивный спектакль «Последняя лента Крэппа»

Спектакль «Последняя лента Крэппа» — это одноактная пьеса Сэмюэля Беккета, в которой затрагиваются вопросы памяти и смысла жизни. Главный герой, Крэпп, пытается осмыслить свою жизнь, записывая аудиодневники на старом бобинном магнитофоне. Каждая его запись — это фрагмент его существования, наполненный звуками, чувствами, фантазиями и миражами.

«Разве не так же бессмысленно пытаться облечь существование в биографию, как записывать на диктофон жестовый язык глухих?» — звучит одна из центральных мыслей спектакля. Именно через эту призму воспринимают жизнь и ее субъективность актеры.

Инклюзивный аспект спектакля

Интересным фактом является то, что в спектакле участвуют глухие артисты театра «У театра». Это придаёт постановке особую глубину и акцентирует внимание на важности невербального общения.

Команда создателей

Режиссером спектакля выступает Марсель Смердов, а художником-постановщиком — Лия Халикова. Звуковой художественной составляющей занимается Карина Сиоу.

Актерский состав

Спектакль оживают талантливые актеры: Ангелина Варганова, Валерия Паршаков, Иван Захаров, Константин Котерев, Макар Громов и Татьяна Напалкина.

Переводчик русского жестового языка — Максим Большаков.

Продюсером проекта является Аня Петрова.

Приглашаем всех, кто интересуется театром и обладает чувством прекрасного, посетить эту уникальную постановку, которая ставит в центр внимания глубинные человеческие чувства и их отражение в словах.