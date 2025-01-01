Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вопрос. Иллюзионный спектакль Александра Магу
Киноафиша Вопрос. Иллюзионный спектакль Александра Магу

Спектакль Вопрос. Иллюзионный спектакль Александра Магу

Постановка
Легенда 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Иллюзионный спектакль в Петербургском театре «Легенда»

Иллюзионный спектакль «Вопрос» Александра Магу — это магическое путешествие, где каждый фокус становится загадкой, требующей ответа. Здесь реальность переплетается с фантазией, заставляя зрителей погружаться в мир удивительных иллюзий и неожиданных открытий.

Философия магии

Спектакль раскрывает идею о том, что жизнь полна тайн, и лишь правильно поставленные вопросы приводят нас к истине. На сцене Александр Магу не просто демонстрирует трюки — он приглашает зрителей к размышлениям, побуждая их искать ответы на собственные вопросы.

О маге

Александр Магу — известный российский иллюзионист, участник популярных телешоу и частый гость на престижных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Его шоу — это не просто магия, а искусство, сочетающее в себе мастерство, эффектные трюки и изящные манипуляции.

Не пропустите

Приходите на спектакль «Вопрос», чтобы стать частью волшебного представления, где каждый момент полон загадок, а каждая иллюзия — шедевр. Позвольте себе окунуться в мир, где невозможное становится возможным, и где ответы приходят только к тем, кто задает правильные вопросы.

Режиссер
Александр Магу
В ролях
Александр Магу

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
16+
Интерактивный Иммерсивный
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
13 августа в 13:00 Дом Достоевского
от 1199 ₽
Верная жена
16+
Комедия
Верная жена
16 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 800 ₽
Выстрел. Метель
12+
Драма
Выстрел. Метель
9 сентября в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше