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Отелло
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Спектакль Отелло

Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новая трактовка пьесы Шекспира в Александринском театре

На сцене Александринского театра состоится новый спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Отелло», поставленный режиссёром Николаем Рощиным. Этот спектакль обещает быть насыщенным театральными и игровыми формами, которые часто балансируют на грани гротеска. Эмоционально точное чувство нерва времени стало отличительной чертой работ Рощина последних лет, в которых он обращается к классическому репертуару.

Современное звучание классики

Спектакль исследует чистоту восприятия текста и возвращает к первоначальному объёму смыслов, освобождая известные произведения от привычных трактовок. Сценическая традиция здесь не только умножает смыслы, но и открывает новые горизонты понимания. В этом контексте Рощин впервые обращается к наследию Шекспира, создавая современное звучание классики.

История на фоне войны

Сюжет «Отелло» разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века. Каждый из главных героев — Отелло, Яго и Дездемона — получает право представить свою правду, что добавляет многогранности к знакомой истории.

Возвращение к классике

Эта пьеса не ставилась в Александринском театре почти три десятилетия после постановки 1993 года, где главные роли исполнили народные артисты России Виктор Смирнов (Отелло), Игорь Волков (Яго) и заслуженная артистка России Елена Зимина (Дездемона). В XX веке в историю театра вошли две легендарные постановки: «Отелло» Сергея Радлова (1927) и «Отелло» Григория Козинцева (1944).

В спектакле Радлова роль Отелло исполнил Юрий Юрьев, а Яго — Леонид Вивьен. В версии Козинцева Отелло играли Юрий Юрьев и Ваграм Папазян, а Яго — Леонид Вивьен и Константин Скоробогатов. Роль Дездемоны исполняли Евгения Вольф-Израэль (1927) и Ольга Лебзак (1944).

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать ярким событием в театральной жизни!

Режиссер
Николай Рощин
В ролях
Сергей Мардарь
Мария Лопатина
Иван Волков
Тихон Жизневский
Анастасия Пантелеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло Отелло

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