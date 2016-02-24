Меню
Ирония судьбы
Билеты от 700₽
Киноафиша Ирония судьбы

Ирония судьбы

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт в клубе "16 тонн Арбат"

Группа исполняет авторские песни в современном молодежном стиле, сочетая свежие тенденции рок-музыки с мудростью и силой бардовского слова. Их глубокие тексты и яркие аранжировки направлены на то, чтобы завоевать сердца молодой аудитории и вдохновить ее на поиск своей уникальной мелодии жизни.

Что вас ждет на концерте

В рамках предстоящего концерта вы услышите рок-версии произведений таких легенд, как О. Митяев, Ю. Визбор, Л. Сергеев, М. Таривердиев, КИНО, В. Егоров и многих других. Эти артистов объединяет не только мелодичность, но и глубокие темы, которые остаются актуальными и сегодня.

Интересные факты

  • Группа стремится объединить разные поколения и создать мост между старым и новым в музыке.
  • Исполняя бардовские песни в рок-аранжировках, музыканты вдохновляют молодую аудицию на знакомство с классикой жанра.
  • Каждое выступление группы становится ярким событием в культурной жизни, привлекая внимание как молодежи, так и более взрослой аудитории.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой, которую создают talented музыканты!

Купить билет на концерт Ирония судьбы

Февраль
24 февраля вторник
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 700 ₽

