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Билеты от 300₽
Киноафиша Стипендиаты МБФ Владимира Спивакова

Стипендиаты МБФ Владимира Спивакова

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Концерт под эгидой фонда Владимира Спивакова

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет с участием Хора Nova детской музыкальной школы им. Шебалина, а также солистов и ансамблей детских музыкальных школ Москвы и Московской области. Это событие станет ярким примером поддержки юных талантов в мире музыки.

О фонде

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова уже на протяжении 30 лет является символом добра в искусстве. За это время фонд организовал более 16 тыс. концертов, в которых выступили свыше 120 тыс. детей. Более 5 тыс. юных музыкантов получили стипендии, а 850 музыкальных инструментов были переданы талантливым исполнителям.

Достижения фонда

Фонд также активно поддерживает художественные инициативы, организовав 1100 выставок, которые посетили тысячи зрителей. Важной частью деятельности является помощь в медицинском обследовании 800 человек в ведущих клиниках страны и содействие в проведении 190 хирургических операций.

Таланты на сцене

Воспитанники фонда стали лауреатами множества престижных музыкантских конкурсов, в том числе Международного конкурса им. Чайковского. Многие из них выступают с известными коллективами, такими как Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а также в знаменитых балетных труппах по всему миру.

Продолжительность концерта

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Не упустите возможность насладиться талантом юных исполнителей и поддержать их стремление к искусству!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 300 ₽

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