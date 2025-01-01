Стипендиаты МБФ Владимира Спивакова

Концерт под эгидой фонда Владимира Спивакова

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет с участием Хора Nova детской музыкальной школы им. Шебалина, а также солистов и ансамблей детских музыкальных школ Москвы и Московской области. Это событие станет ярким примером поддержки юных талантов в мире музыки.

О фонде

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова уже на протяжении 30 лет является символом добра в искусстве. За это время фонд организовал более 16 тыс. концертов, в которых выступили свыше 120 тыс. детей. Более 5 тыс. юных музыкантов получили стипендии, а 850 музыкальных инструментов были переданы талантливым исполнителям.

Достижения фонда

Фонд также активно поддерживает художественные инициативы, организовав 1100 выставок, которые посетили тысячи зрителей. Важной частью деятельности является помощь в медицинском обследовании 800 человек в ведущих клиниках страны и содействие в проведении 190 хирургических операций.

Таланты на сцене

Воспитанники фонда стали лауреатами множества престижных музыкантских конкурсов, в том числе Международного конкурса им. Чайковского. Многие из них выступают с известными коллективами, такими как Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», а также в знаменитых балетных труппах по всему миру.

Продолжительность концерта

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Не упустите возможность насладиться талантом юных исполнителей и поддержать их стремление к искусству!