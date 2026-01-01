Ирина Понаровская
Возраст 6+

О концерте

Концерт блистательной Ирины Понаровской 

Эта талантливая певица известна своими выдающимися достижениями, среди которых триумф на фестивале «Сопот — 1976» и роль Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Ее выступления славятся невероятной энергетикой, темпераментом и мощным, драматичным голосом с характерной хрипотцой.

Гости концерта смогут насладиться классическими песнями «Рябиновые бусы», «Ты мой бог», «Спасибо за любовь» и многими другими хитами. Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников эстрадной музыки и всех, кто ценит яркие эмоции и высокий уровень исполнения.

Ирина Понаровская: История успеха

Заслуженной артистке Ирине Понаровской как нельзя лучше подходит определение «Дива». В её богатой карьере присутствуют все атрибуты успеха: овации на фестивале «Сопот — 1976», титул «Мисс Шанель Советского Союза» в 1990 году, сотрудничество с такими звёздами, как Тото Кутуньо, а также множество запоминающихся ролей в кино и на сцене.

На протяжении нескольких десятилетий Понаровская меняла образы и стили, но всегда оставалась моментально узнаваемой благодаря своему мощному голосу и невероятному темпераменту. Она обладает не только отличной вокальной школой, но и железной дисциплиной, что позволяет ей оставаться на вершине концертного олимпа.

Эмоции и стиль

Ирина Понаровская считает сцену своим домом: «Один шаг на сцену — и я дома», — говорит она в интервью. Каждое её выступление — это полная самоотдача, где зал наполняется яркими эмоциями. Зрителей ждёт ряд утончённых и элегантных образов, подтверждающих её статус образца женственности, стиля и моды. Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся артистку в действии!

Ноябрь
23 ноября понедельник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2500 ₽
24 ноября вторник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 2500 ₽

