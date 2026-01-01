Опера «Иоланте» П.И. Чайковского в НОВАТе

«Иоланта» — последняя опера Петра Ильича Чайковского, написанная в 1891 году. Основой сюжета послужила поэтическая поэма Генриха Герца «Дочь короля Рене». В центре повествования — принцесса Иоланта, которая потеряла зрение в раннем детстве.

Скорбный отец, охваченный безграничной любовью к дочери, запретил своим подданным не только обсуждать её недуг, но и даже упоминать о возможности видеть. Иоланта, окруженная заботой и любовью, росла в неведении о том, что существенно отличается от других детей.

Переломный момент наступает, когда Иоланта встречает молодого рыцаря Водемона. Узнав о великолепии окружающего мира, она начинает мечтать о прозрении. Сила любви и веры в Водемона помогает ей справиться с недугом.

Светлая лирика

Спектакль «Иоланта» выделяется среди других произведений Чайковского своей светлой и гармоничной атмосферой. В нём отсутствуют глубокие душевные страдания и драматические столкновения. Вместо этого, зритель погружается в мир внутреннего света и спокойствия, создаваемого неподражаемой музыкой композитора и искренней игрой исполнителей.

Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр, который оставляет после себя только положительные эмоции и оттенки гармонии.