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Мойдодыр
Киноафиша Мойдодыр

Спектакль Мойдодыр

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Мойдодыр» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Мойдодыр» — классическую историю, основанную на знаменитом произведении Корнея Чуковского. Эта сказка уже сто лет учит детей важности гигиены и правильного ухода за собой, и каждый из нас помнит её с детства. История о том, как у мальчика Грязнули сбежали все вещи, потому что он не любил умываться, известна каждому.

Юбилейная постановка

В 2023 году исполняется ровно сто лет с момента первой публикации «Мойдодыра» в издательстве «Радуга». За это время история о строгом умывальнике, который заставляет нерадивого мальчишку научиться чистоте, стала одной из самых любимых детских сказок в России. Сегодня её продолжают читать детям бабушки и дедушки, а также показывать в театрах по всей стране.

Сюжет спектакля

В спектакле театра кукол один день из жизни неряшливого мальчугана превращается в веселое и поучительное приключение. Зрители увидят, как оживают самые неожиданные предметы и как строгий умывальник Мойдодыр берёт командование на себя. Чистка зубов и мытьё рук становятся для героя не просто обязанностью, а захватывающим квестом, полным неожиданных событий.

Атмосфера и оформление

Спектакль наполнен юмором, фантастическими превращениями, погонями, а также забавными танцами и песнями, что делает его интересным и захватывающим для зрителей любого возраста. Декорации и куклы создают волшебную атмосферу, где каждый предмет оживает, а привычные вещи становятся участниками весёлых и поучительных сцен.

Для кого спектакль?

«Мойдодыр» станет отличным развлечением для детей и их родителей. Он не только расскажет о важности гигиены, но и подарит много радости и смеха. Приходите всей семьёй и насладитесь классической сказкой, которая в очередной раз напомнит, что чистота — залог здоровья!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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