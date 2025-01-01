Концерт Даниила Крамера: "Игры в джаз"

Даниил Крамер — уникальная фигура российского джаза, универсальный пианист и аранжировщик, который тонко чувствует самые разные музыкальные стили. Его программа "Игры в джаз" стала визитной карточкой, где каждый концерт превращается в захватывающий "поединок" или увлекательную дискуссию на заданную музыкальную тему.

Что такое "Игры в джаз"?

Как объясняет сам артист: «“Игры в джаз” — это мой “лейбл”. Это название долго рождалось и родилось не просто так. Я ведь не джазмен, а человек из разных миров: играю классику, джаз, рок, фанк, немного блюз. Я отношусь к этому просто как к музыке». Даниил подчеркивает, что его "коробочка" неоднозначна, и он старается делать джаз глубже, чем просто развлекательное искусство.

Импровизация как основа

Программа концерта будет рождаться в джазовом ключе — как импровизация. Крамер говорит: «Я люблю играть старые мелодии, показывая их с другой позиции, непривычной». Одним из ярких примеров является его исполнение композиции "Whisper Not" Бенни Голсона в баховском изложении. Эта версия была так впечатляюща, что сам автор после концерта подошел к Даниилу и, не говоря ни слова, чмокнул его в знак признания.

Гастроли и сотрудничество

Даниил Крамер много гастролирует за рубежом, выступая как в исключительно джазовом амплуа, так и в качестве солиста с симфоническими оркестрами. Музыкант сотрудничает со многими европейскими исполнителями и ансамблями, участвует в джазовых и академических фестивалях, таких как Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия), European Jazz Festival (Испания), Baltic Jazz Festival (Финляндия) и Foire de Paris (Франция).

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом Даниила Крамера, который обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим искусством импровизации!

Обратите внимание: Программа концерта может меняться.